Juan Jesus sprona il suo Napoli: «Koulibaly? Resta la maglia»

È tornato a Dimaro Juan Jesus, il difensore brasiliano che è il nuovo punto di riferimento della difesa dopo la partenza di Koulibaly. «Chi compete in una grande squadra deve sempre cercare di fare meglio. Puntiamo al secondo posto e poi al primo. Tutti dicevano che le altre erano più forti un anno fa ma noi siamo arrivati terzi. Vogliamo raggiungere di nuovo la Champions, poi lotteremo per lo scudetto e la coppa Italia» ha detto il brasiliano. «Koulibaly lo ringrazio, è un pezzo di storia.

La società farà del suo meglio, arriveranno altri calciatori. Quello che conta è la maglia, i calciatori, gli allenatori e i dirigenti vanno e vengono. Ora concentriamoci sulla stagione».

«Sono stato sempre professionale sia all'Inter che alla Roma: non mi hanno lasciato fare e a Napoli ho dimostrato che giocatore sono» ha continuato Juan Jesus a Radio Kiss Kiss. «Qui sto bene e voglio restare tanti anni. Responsabilità? Non me la sento, sono il più grande dello spogliatoio, ma siamo un gruppo fantastico, saremo tutti comandanti della squadra. Chi arriverà, aggiungerà qualità alla squadra».