Junior Firpo al Napoli, si può fare: 10 milioni per il mancino spagnolo

Se il Napoli cercherà un terzino sinistro nella prossima finestra di mercato estiva, quello di Junior Firpo potrebbe essere il nome adatto per gli azzurri di Aurelio De Laurentiis. Il terzino spagnolo è stato messo alla porta dal Barcellona vista l'avventura non entusiasmante nell'ultimo biennio in Catalogna ed è pronto a cambiare aria il prossimo anno.

Per aggiudicarselo non servirà un grosso esborso: secondo quanto riportato da Fichajes.net il prezzo del laterale mancino si aggirerà intorno ai 10 milioni di euro, viste le non esaltanti prestazioni dell'ultimo periodo. Al Barcellona è anche già stato individuato il suo sostituto: si tratta di Javi Galàn, terzino dell'Huesca autore di una ottima stagione fin qui in Liga e che piace tanto ai blaugrana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA