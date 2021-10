Juric e il Napoli, niente bestia nera: le statistiche condannano il croato

Cinque sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Ma che vittoria: il 3-1 dello scorso anno al Bentegodi con il suo Verona che per il Napoli di Gattuso fu l'inizio della fine. Ivan Juric è pronto a tornare al Maradona, lo stadio che lo scorso anno ha violato pur senza vincere: quel pareggio per 1-1 all'ultima giornata di campionato spense gli animi di una città e negò agli azzurri l'accesso in Champions.

L'allenatore di Spalato, però, è tutto tranne che una bestia nera per gli azzurri: da quando ha affrontato il Napoli per la prima volta nella stagione 2016/17 con il Genoa, Juric ha vinto una sola partita (quella dello scorso anno, appunto) e per il resto ha dovuto accontentarsi delle briciole: cinque sconfitte tra i rossoblu e il Verona, un punticino strappato al primo faccia a faccia nel 2016 e poi quello dello scorso anno. È imbattuto, però, da una stagione: trend che Spalletti e gli azzurri possono invertire domani pomeriggio a Fuorigrotta.