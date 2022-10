Juric e la grande partita del Torino: «Noi giocato meglio del Napoli»

«Siamo stati poco attenti nel primo tempo e il Napoli ne ha approfittato con la qualità che ha». La lettura di Ivan Juric è semplice, da qui passa la sconfitta al Maradona del suo Torino. «Nella ripresa abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni per riaprirla ancora ma la poca attenzione ci ha penalizzato. Forse abbiamo fatto anche molto meglio del Napoli nella costruzione del gioco per parte della gara, ma siamo mancati lì dove eravamo stati eccellenti per un anno e mezzo. Non avevamo mai concesso quelle situazioni viste oggi».

Ma cosa sta mancando a questo Torino? «Contro l’Inter meritavamo di vincere e non avevamo concesso niente, oggi è stato diverso: i nazionali li ho visti sottotono, non hanno fatto bene, le nostre caratteristiche ci hanno penalizzato un po’ in alcune situazioni», ha continuato Juric a Dazn. «Ci manca una vittoria in un big match? Non so cosa rispondere, ma la sensazione è che noi le partite le facciamo bene. Nei piccoli particolari, però, siamo fragili. Dobbiamo alzare il nostro livello di aggressività e attenzione».