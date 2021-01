Contro il Napoli per continuare a stupire. Il Verona vede l'azzurro e Juric punta Gattuso dopo una prima parte di stagione da alto livello. «Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per una lunga serie di motivi, ma abbiamo fatto belle cose. Ora ci stiamo stabilizzando e vedremo cosa combineremo contro il Napoli e nelle prossime partite. Sin qui, comunque, è stato un grande campionato» ha detto l'allenatore dell'Hellas che sfiderà il gruppo azzurro domenica.

Non si sbilancia troppo sulla formazione: «Devo ancora valutare chi far giocare dietro perché ho tanta scelta. In mezzo giocherà Tameze, mentre a destra Faraoni. Sulla sinistra devo ancora valutare chi schierare tra Dimarco e Lazovic» ha detto Juric in conferenza; «In avanti devo scegliere tra Di Carmine e Kalinic». Ci sarà sicuramente Zaccagni, che piace tanto al Napoli: «Ma a me non piace che il suo procuratore dica che a fine stagione se ne andrà. È una mancanza di rispetto. E poi perché dovremmo proprio venderlo? Il Verona non è un mercato e io non lascio in panchina un giocatore per fare un favore agli altri».

