Juve-Napoli, ansia covid per Allegri: Kaio Jorge e Pellegrini con influenza

Sembra non volersi placare la tempesta che in queste ore sta accompagnando la Juventus, prossima avversaria del Napoli di Luciano Spalletti nel match in programma il 6 gennaio per il ritorno del campionato. Oggi, per la squadra di Max Allegri, doppia seduta con Paulo Dybala che ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mentre Kaio Jorge e Luca Pellegrini non si sono allenati a causa di una sindrome influenzale.

Incubo covid per i bianconeri, che negli ultimi giorni hanno registrato le positività di Arthur, Pinsoglio e Chiellini a cui vanno sommati i 12 positivi membri dell’Under23 bianconera. Una situazione difficile da affrontare anche per il Napoli: ad oggi, gli azzurri di movimento disponibili per scendere in campo sarebbero solo undici tra positivi al covid (Lozano, Osimhen, Elmas), calciatori in isolamento (Petagna e Malcuit) e quelli impegnati in Coppa d'Africa.