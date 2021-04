Juve-Napoli, bianconeri al lavoro: gli azzurri si fermano per Pasqua

Dopo il successo importante contro il Crotone, il Napoli di Gennaro Gattuso si ferma per 24 ore. Un giorno di Pasqua da passare completamente in famiglia, prima di rientrare al lavoro domani al Centro tecnico di Castel volturno per preparare la sfida infrasettimanale di mercoledì contro la Juventus di Andrea Pirlo.

Dall'altro lato, non si fermano i bianconeri: la Juve è tornata subito a lavorare nella mattina di Pasqua, per mettersi alle spalle il derby di ieri e soprattutto per preparare l’importantissimo recupero di mercoledì, come informa il club attraverso i canali ufficiali. Pirlo ritroverà domattina tutta la squadra alla Continassa per preparare la sfida agli azzurri.