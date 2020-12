Non solo diritti tv e il recupero di Juventus-Napoli, al centro dei discorsi tra Juventus e Napoli. I due club hanno approfittato dei contatti delle ultime ore anche per parlare di mercato e di Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco degli azzurri che sarà in scadenza in estate e che al club bianconero piace già dalla scorsa sessione estiva per rinforzare il reparto offensivo di Pirlo.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, Agnelli e De Laurentiis vagliano insieme le possibilità di questo passaggio dall'azzurro al bianconero in vista del via alla sessione invernale di gennaio: a frenare la Juve è il prezzo alto chiesto ancora dal club di ADL (circa 18 mln) ma vista anche la volontà del calciatore un accordo non è impossibile. Sullo sfondo, anche l'opzione Llorente.

