Dalla Francia all'Argentina, dal Brasile alla Germania. Fino in Olanda e Spagna.fa il giro del mondo. Sì, ma non per quanto sarebbe dovuto accadere in campo ed è quello il problema più grande. Il caos delle ultime ore - con il match che è saltato a causa della mancata partenza della squadra di Gattuso - ha richiamato attenzioni in tutti i Paesi stranieri pronti a puntare i riflettori sullaLe decisioni napoletane e poi quelle juventine non sono passate inosservate. «Caos-corona» o anche «Scandalo, lavuole giocare counque» sono i titoli che si inseguono sulle prime pagine internazionali. Le vicende di Mertens e compagni sono diventate un caso anche per gli altri campionati che, in assoluta tranquillità nonostante i contagi presenti, continuano ad andare avanti per la propria strada.