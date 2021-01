«Ringrazio i miei calciatori, abbiamo fatto quello che dovevamo anche se abbiamo giocato un po' col freno tirato nel primo tempo». Gennaro Gattuso difende il suo napoli, che si lecca le ferite dopo la gara persa in Supercoppa contro la Juventus. «Abbiamo reagito bene al gol subito, il rigore si può anche sbagliare in una gara, non abbiamo perso per quell'errore di Insigne. Abbiamo avuto due episodi che sono qualcosa di incredibile, è stata una partita in cui le due squadre si sono rispettate, quasi una partita a scacchi».

«Anche sette mesi fa la partita è stata uguale, forse soffrimmo più di stasera» ha continuato Gattuso ai microfoni Rai. «Siamo stati un po' sfortunati sul primo gol, ma la nostra è una squadra viva che ha perso contro una Juve forte. In finale ci sta avere un po' di tensione, poi stasera il campo non era in grandissime condizioni. Non è una scusa ma non potevamo fare il gioco che volevamo».

