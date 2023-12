È evidente che Kvaratskhelia ha sofferto Cambiaso e mal sopportato le scorrettezze di Gatti. Eppure ha avuto il pallone per portare in vantaggio il Napoli, servito da Victor Osimhen, era solo al centro dell'area della Juventus, ma invece si fare quello che sa fare, dribblare Wojciech Szczsny alla Baggio e andarsene a sinistra, si è allungato il pallone ed ha tirato alto.

Il resto è venuto di conseguenza, anche l'ammonizione. È evidente che giocare con Natan in fascia non lo favorisce, la corrente va tutta dall'altra parte, e l'improvvisato terzino brasiliano nel Napoli non gli ha mai dato un pallone per farlo avanzare, il suo timore fa tenerezza, come i suoi passetti esitanti, sembra un uccellino e, purtroppo, quell'uccellino non è Garrincha.

Kvaratskhelia poi è andato anche in dribbling, osando, ha trovato un paio di tunnel, ma la testa era altrove, e la fisicità della Juventus ha avuto la meglio. Ora si vedono tutti i lividi del passaggio di Rudi Garcia, e molti stanno sulle gambe dell'attaccante georgiano, che in questa partita, punzecchiato con insistenza, e col peso del gol mancato, si è caricato uno zaino di colpa ulteriore sulle spalle. Il giro di partire dure è passato, è andata male, ora si deve pensare a ricostruire.

La dolcezza da padre di Walter Mazzarri tornerà utile a Kvaratskhelia, che da ventenne non ne vuole sapere di mancare a sé stesso e di non cogliere una occasione così facile. Se pensiamo che qualche giorno fa è stato premiato per il miglior gol della passata stagione, un gol baggesco, dove ne dribblava tre e ne teneva in scacco cinque, quello contro l'Atalanta, non pensare di dribblare Szczsny con lo stop in allungo a sinistra: è sicuramente una pena, ma servirà per altre partite. Tutto questo dolore tornerà utile. Ora che la palla fa i dispetti, che niente gira bene, nonostante sprazzi di buon gioco, ma senza mai la giusta cattiveria né la sicurezza del controllo della partita, sembra che ogni errore diventi una montagna.

Ma non è così. Kvaratskhelia doveva fare anche questa esperienza infernale, con il fiato sul collo di Cambiaso e i pestoni di Gatti, col pallone che sembra giusto ma non riesce a controllarlo, mandandolo troppo avanti e costringendolo a un passo fuori tempo, un allungo che lo porta a coordinarsi male e a tirare peggio, come aveva fatto poco prima, ma serviva per dire alla squadra son qua, anche se il gioco ha un percorso opposto. Ci sono, anche se Natan non viene mai a corrermi di fianco. Osvaldo Soriano diceva che basta aver visto Stan Laurel e Oliver Hardy arrampicarsi sulla cuccetta di un treno per capire che la vita non è facile per nessuno. Ora anche Kvaratskhelia ha la sua cuccetta, e la sua scena da dimenticare, dove appare buffo, sbagliando un gol apparentemente facile.

Deve imparare ad avere una visione distaccata. E ad avere un piano B nelle partite senza concessioni e con un errore come masso sulle spalle. La sua discontinuità è sicuramente un altro problema per questo Napoli, ma non è il problema maggiore. Deve lasciare andare quell'errore nell'area della Juventus e continuare nel percorso di ricostruzione. Il pensiero del gesto sbagliato servirà per un'altra palla simile in area che lo ricongiungerà col Kvaratskhelia dribblomaniaco, portandolo al gol. Tutto serve, soprattutto gli errori così grandi. È con gli errori che si cresce. Questo è l'anno dei gradoni, dopo quello delle discese. Serve un po' più di testa, un po' più di azzardo, un po' più di coraggio, un po' più di lavoro. Deve pensarsi oltre, e ritornare a scegliere di essere Kvara il selvaggio.