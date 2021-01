Il Napoli pronto alla partenza per Reggio Emilia, dove domani sera incontrerà la Juventus. Gli azzurri di Gattuso si sono ritrovati allo Stadio Maradona intorno alle 15 per poi partire tutti insieme in bus alla volta di Capodichino. La squadra partirà alla volta dell'Emilia dopo il risultato dei tamponi fatti questa mattina, con esito negativo per tutto il gruppo squadra.

LEGGI ANCHE Juve-Napoli, Mertens carica i suoi: «Loro in calo? Dobbiamo dare tutto»

Il Napoli è atteso alle 17.30 a Parma, che sarà anche la sede di questo mini ritiro azzurro: la squadra infatti svolgerà anche l'allenamento di rifinitura domattina allo stadio prima di raggiungere Reggio Emilia. Alle 18.30 la conferenza stampa di Gennaro Gattuso che parlerà insieme con il capitano Lorenzo Insigne al Mapei Stadium. Alle 19.15 la conferenza di Andrea Pirlo.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zAOIzkXbse — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 19, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA