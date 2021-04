Juve-Napoli, azzurri in partenza: tutti negativi al covid, Demme c'è

Tutti convocati. Gennaro Gattuso sorride e riabbraccia Diego Demme, il centrocampista azzurro che non era stato tra i convocati contro il Crotone. Il tedesco ci sarà a Torino, dove il Napoli arriverà tra qualche ora, per la sfida alla Juventus. Rientra in gruppo anche Koulibaly dopo la squalifica, confermata anche la presenza di Ospina. tutti i tamponi effettuati questa mattina prima dell'allenamento sono risultati negativi.

L'elenco dei convocati

Contini, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani;

Bakayoko, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Cioffi, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.