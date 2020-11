Una partita che non si è mai giocata ma che fa ancora parlare. Juventus-Napoli - al momento - si è conclusa 3-0, in attesa che si pronuncino tutti i gradi di giudizio, ma nel frattempo a farsi notare in quella spettrale serata dello Juventus Stadium fu Tony Arbolino, il tifoso juventino immportalato dalle telecamere prima del match che aveva "pronosticato" il 3-0 facendo infuriare i tifosi del Napoli da casa.

Tony è un famoso - per gli appassionati - pilota del circuito Moto Gp, tra le più promettenti nuove leve italiane. Oggi, però, per sua sfortuna ha mancato l'appuntamento con la storia perdendo il titolo di Moto 3 all'ultimo gran premio disponibile della stagione a Portimao (ha vinto Arenas il Mondiale) nonostante una grande gara e un'ottima rimonta in pista. La sconfitta del pilota e tifoso juventino - ha chiuso il Mondiale a soli -4 punti dal titolo iridato - ha fatto sorridere qualche tifoso del Napoli che non ha dimenticato lo sfottò di ottobre, gustando così una ironica vendetta.

