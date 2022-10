Juventus eliminata dalla Champions, ecco quanto guadagna in più ADL

L'eliminazione della Juventus dalla Champions League fa sorridere il Napoli. No, non per un discorso di rivalità che potrebbe far piacere ai tifosi, ma per l'aspetto economico che aiuterà il club azzurro nella prossima fase della competizione: con i bianconeri eliminati dopo la sconfitta decisiva a Lisbona contro il Benfica, infatti, l'Uefa destinerà maggiori risorse finanziarie alle altre italiane che conquisteranno il passaggio agli ottavi di finale della manifestazione europea.

Il club di Aurelio De Laurentiis, così, si assicurerà maggiori ingressi dalla prossima fase della Champions: in particolare, sarà la seconda parte del market pool a essere redistribuita in maniera diversa ora che la Juventus non potrà accedere ai fondi previsti. Al Napoli, dunque, interesserà anche il destino di Milan e Inter, le due squadre con cui - con ogni probabilità - dovrà dividersi il denaro che arriverà a inizio 2023 nelle casse dei club.

Ma quanto ha guadagnato fin qui il Napoli? Oltre alla soddisfazione sportiva per il passaggio agli ottavi conquistato già dopo il quarto turno del Gruppo A in calendario, De Laurentiis ha messo in cassa già oltre 60 milioni di euro tra i bonus partecipazione e soprattutto quelli derivanti dalle vittorie sul campo: in totale oltre 11 milioni sono arrivati dai trionfi della squadra di Luciano Spalletti. Nell'ultima apparizione in Champions League - stagione 2019/20 - il club azzurro aveva incassato quasi 64 milioni di euro in totale, cifra che potrebbe essere superata quest'anno.