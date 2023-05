Juventus, Elkann su Giuntoli: «È nostro? Deciderà lui»

«Giuntoli ha tante possibilità, sceglierà lui».

Così John Elkann, CEO Exor e presidente della Fondazione Agnelli, ha risposto ai cronisti in merito alla possibilità che Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, possa passare alla Juventus nella prossima stagione.

«Indubbiamente per la Juventus questo è stato un anno molto difficile fuori dal campo; la squadra ha dimostrato in campo però di essere seconda, ad oggi, di disputare giovedì la semifinale dell'Europa League e di combattere in modo di far sì che la Juventus sia e debba essere difesa in tutte le sedi» ha concluso Elkann a margine della presentazione del progetto Matabì promosso dalla Fondazione.