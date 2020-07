LEGGI ANCHE

«Il Chelsea deve provare a rimontare tre gol al Bayern Monarco, sarà difficile, perà tutto è possibile. Aspetto e spero di vedere unai quarti di finale di Champions». Così ha parlato Joao Santos, agente dell'ex azzurro Jorginho , oggi in Inghilterra. «Ilcon Gattuso sta facendo bene. Ha vinto una coppa ma è un peccato che sia lontano dalla qualificazione in Champions League».Un periodo di domande sul futuro per l'ex centrocampista del Napoli in Inghilterra. «ha fatto bene in Champions e vive un momento particolare» ha ammesso Joao Santos a Radio Kiss Kiss. «Quandoha bisogno, lui è pronto per giocare.? Non mi hanno mai chiamato, ma il mercato inizia il 1 settembre, non conosco le strategie bianconere per il prossimo mercato».