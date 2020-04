LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo, il preferito diche preferirebbe lui a Icardi per il dopo Higuain, ma anche Dries Mertens . Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il toscano avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera di fare un tentativo anche per l'attaccante belga che, in scadenza tra due mesi, potrebbe essere un elemento interessante per la squadra attualmente prima in classifica.Il rapporto tra Dries eè noto: con lui in panchina,ha scoperto la vena del gol e si è divertito da prima punta con la maglia del Napoli . quelle prestazioni lo portano ancora oggi alla ribalta, uno dei free agent più richiesti del mercato, con, Chelsea e tanti altri top club europei interessati a lui. Complicato pensare al belga con la maglia della, ma il club azzurro deve sbrigarsi a confermare il suo rinnovo se vuole allontanare le voci di mercato.