L’epilogo più bello di una stagione che resterà per sempre nella storia del Napoli: il successo sulla Juve all’Allianz Stadium, sempre avaro di soddisfazioni, vale lo scudetto che ora dovrà essere sancito ufficialmente solo dall’aritmetica. E il gol che resterà per sempre nel cuore dei tifosi azzurri lo firma Raspadori, entrato nel finale e determinante. Decisivo l’ingresso di Elmas che gli regala l’assist e con il suo ingresso in campo aumenta di colpo la pericolosità del Napoli. La gestione del pallone nel primo tempo è ragionata alla ricerca del varco senza lasciare però spazi alle ripartenze bianconere. Nell’ultima parte di gara gli azzurri salgono di livello, Osimhen si accende con tre occasioni di fila. Annullato il gol a Di Maria che nasce in ripartenza per il fallo di Milik su Lobotka rivisto al Var. Quello buono lo segna Raspadori.

6,5 Meret

Ci mette i pugni sulla conclusione di sinistro di Cuadrado, la prima della partita pericolosa dei bianconeri di Allegri, gioca numerosi palloni dal basso in costruzione. Blocca un colpo do testa di Milik da buona posizione e tiene sempre alta la concentrazione in ogni fase della partita.

7 Di Lorenzo

Largo dal suo lato trova soprattutto Kostic che lo tocca duro in avvio, il capitano tiene la posizione cercando un po’ meno del solito la sovrapposizione con Di Lorenzo. Ottima chiusura in avvio di ripresa sul serbo che era andato via in prima battuta a Lozano, al quarto d’ora della ripresa entra Chiesa che gioca sulla sua fascia.

7,5 Kim Min-Jae

Subito aggressivo in un anticipo alto su Cuadrado, svetta di testa in area di rigore sbrogliando diverse situazioni pericolose. Sale palla al piede per l’impostazione e tra i due centrali è quello che fa un passo più indietro per le chiusure, come quella su Kostic. Prende un colpo al volto non punito a un quarto d’ora dalla fine.

7 Juan Jesus

Duello fisico con Milik, rischia qualcosa in uscita dal basso palla al piede riuscendo poi a rimediare e poi continua a farlo con sicurezza per tutta la partita: fallo tattico su Milik per frenare un’incursione del centravanti polacco. Mantiene lucidità anche nei momenti in cui la Juve va a ad aumentare la pressione.

6,5 Olivera

Dal suo lato c’è Soule e i problemi li crea soprattutto Cuadrado quando si affaccia per la spinta. Il terzino uruguaiano tiene la posizione per non lasciare buchi, un suo pericolo dal suo lato nasce dall’incursione di Rabiot in area di rigore. Al quarto d’ora della ripresa entra Di Maria e si piazza dal suo lato.

6,5 Anguissa

Sale di livello con il passare dei minuti, atterrato da Rabiot, entrata punita con il cartellino giallo. Si mantiene più basso in lasciando a Ndombele il compito di lanciarsi tra le linee. Grande recupero palla su pressing alto e suggerimento per Ndombele murato dalla difesa bianconera. Perde però una palla pericolosissima nel finale di gara.

7,5 Lobotka

Cerca più l’ampiezza del palleggio facendo girare palla sugli esterni, in maniera particolare su Lozano più che il fraseggio stretto. Il duello a distanza è con Locatelli, il play bianconero, dirige il traffico a centrocampo. Recupera palla con destrezza mettendoci il corpo guadagnando un fallo prezioso, commesso da Milik.

6 Ndombele

Il più vivace, si muove in continuazione. Sua la prima conclusione, alta. Punta l’uomo nell’uno contro uno e si propone in profondità dettando il passaggio di Kvaratskhelia. Messo giù da Locatelli, fallo punito con l’ammonizione. Potrebbe servire Osimhen quando prova il tiro e cerca di farlo invece quando sarebbe meglio tirare in porta.

6 Lozano

Il suo destro dal limite gli viene fermato da Danilo, un osso duro da superare che riesce a chiudere sulle incursioni del messicano. Doppia opzione: gioca largo a destra ma nello stesso tempo converge verso il centro per dialogare con i compagni.

7 Osimhen

Chiuso nella morsa tra Gatti e Rugani gli arrivano pochi palloni pulti nei primi 45 minuti da poter gestire al meglio, partecipa comunque alla manovra della squadra. Si accendo al 25’ della ripresa, prima colpisce il palo esterno, poi colpisce di testa da angolo ma troppo centrale e gira alto sulla traversa.

6 Kvaratskhelia

Colpito con un colpo al volto da Gatti, non sanzionato dall’arbitro Fabbri, resta a terra quasi un minuto per i soccorsi. Non s’intestardisce nel dribbling ma appena può scarica il pallone. Calcia una punizione pericolosa, respinta di testa poco oltre la linea di porta da Danilo. Sinistro troppo centrale bloccato da Szczesny.

8 Elmas

Entra subito bene con un gioco di prestigio attivando Osimhen a centro area nella sua prima occasione realmente pericolosa del match, un altro ricamo il lancio in verticale per Osimhen che il centravanti nigeriano gira alto sulla traversa. Molto buono il suo impatto sulla partita, regala una scossa agli azzurri. Suo l’assist a Raspadori.

6 Zielinski

Prende il posto e le mansioni di Ndombele, va alla battuta di calci d’angolo e punizioni, entra subito in partita. Tocca sempre il pallone di prima, lo segue Fagioli entrato nella Juve al posto di Miretti, impatto non semplice sul match perchè c’è grande intensità della Juve a centrocampo nel pressing sui portatori di palla azzurri.

8 Raspadori

Jack tira fuori un colpo di prestigio, sinistro al volo imprendibile per Szczseny sul cross perfetto. Un colpo da campione. Entra per gli ultimissimi minuti al posto di Kvaratskhelia in una fase di partita in cui la Juve aumenta la spinta, si piazza vicino a Osimhen, gestisce bene i palloni che gli capitano e poi firma una prodezza.

6 Rrahmani

Entra al posto di Lobotka appena dopo il gol del vantaggio del Napoli: il kosovaro si rimette in piedi in tempo record dopo l’infortunio subito in Champions League contro il Milan. Il suo apporto quest’anno è stato fondamentale per la comattezza difensiva, uno dei grandi protagonisti.