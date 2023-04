Stavolta è una vittoria che odora di scudetto grazie a un capolavoro di Raspadori. Quella che potrebbe essere la settimana più dolce della storia recente del Napoli si apre con il sinistro al volo del giovane attaccante che si infila prima in mezzo alle gambe di Szczęsny e poi nella rete della porta della Juventus. Gli azzurri vincono allo Stadium (come nell’anno dei 91 punti con Sarri) e si portano a +17 sulla Lazio seconda. L’aritmetica dice che vincendo il derby di sabato contro la Salernitana, il tricolore potrebbe arrivare domenica all’ora di pranzo se la Lazio non batte l’Inter al Meazza. È una vittoria che pesa come un macigno quella dello Stadium di Torino. Arriva nella settimana dell’eliminazione dalla Champions che avrebbe potuto lasciare scorie pericolose anche in ottica scudetto. E invece il Napoli prima gestisce, poi prende coraggio, spreca e alla fine la vince con la magia del mancino di Giacomino Raspadori su assist di Elmas.



Allegri deve fare i conti con un po’ di problemi fisici. Bremer non è al meglio e anche Vlahovic non sta vivendo un momento particolarmente brillante. E allora i bianconeri fanno un po’ di turnover anche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà mercoledì in casa dell’Inter. Gatti, Rugani, Soulè, Miretti: Allegri imbottisce la squadra di giovani e riserve con l’idea di inserire i suoi uomini migliori a gara in corso. Spalletti, invece, cambia poco rispetto al solito spartito. Rispetto alla malanotte del Maradona contro il Milan in Champions ritornano Kim e Anguissa, mentre Olivera e Lozano sono i due pretoriani scelti da Spalletti per rimpiazzare gli infortunati Mario Rui e Politano. La vera novità è data dalla presenza di Ndombele dal primo minuto al posto di Zielinski nella mediana a tre.

Il Napoli parte con il suo solito piglio offensivo, ma così come nelle ultime uscite tra campionato e coppa, difficilmente riesce a ingranare le marce alte. Lobotka non è la solita lavatrice che mette il pallone nella centrifuga del centrocampo e fa girare tutto alla perfezione e il gioco della squadra ne risente. Le azioni, seppur ripetute, diventano spesso prevedibili, anche perché il copione è quasi sempre lo stesso: palla a Kvara e poi chissà. Rispetto al pareggio di Champions, almeno stavolta Osimhen è più nel vivo dell’azione. Anche perché i tre difensori della Juventus non lo tengono con la stessa attenzione che Kjaer e Tomori gli hanno riservato al Maradona. Ma a proposito della gara di Champions, a metà primo tempo sembra di rivedere l’azione fotocopia di quella che ha portato al vantaggio di Giroud, con Kostic nei panni di Leao, capace di saltare agilmente la pressione del Napoli salvo poi sbagliare l’ultimo passaggio per Milik a centro area. Gli azzurri vanno piano. Andamento lentissimo, che di fatto consente alla seppur non impeccabile difesa bianconera di arretrare e attrezzare una buona contraerea per evitare pericoli. L’errore più grave del primo tempo, però, lo commette l’arbitro Fabbri che non si accorge del cazzone rifilato al limite dell’area bianconera da Gatti a Kvara. Il fallo è plateale, al punto tale che il difensore bianconero alza subito le mani per chiedere scusa, ma nemmeno il Var (dove ci sono Aureliano e Pezzuto) consiglia a Fabbri di tornare sui suoi passi. Poco dopo è Lozano a sbagliare la lettura di un pericoloso contropiede, perché invece di servire Kvara involato verso la porta bianconera sceglie improvvidamente la soluzione personale, con una conclusione che si stampa sulla coscia di un difensore della Juve ben appostato.



Ma il Napoli, che per la seconda volta di fila non tira nemmeno una volta in porta nel primo tempo (non gli succedeva dal 2011) si sveglia nella ripresa. E allora le migliori occasioni capitano sui piedi di Kvara prima e Osimhen poi. Il georgiano arriva scarico alla conclusione dopo una bella serpentina in area, mentre Osimhen scheggia il palo dopo l’uno-due con Elmas (entrato al posto di Lozano). Intanto anche Allegri fa le sue mosse mettendo dentro Chiesa e Di Maria per aumentare il peso offensivo della squadra. I bianconeri, però, si sfilacciano e finiscono per concedere spazio al Napoli, che prende campo e coraggio. La Juve troverebbe anche il gol con Di Maria, ma l’azione è viziata dal fallo di Milik su Lobotka, ma l’arbitro (seppur ben posizionato) ha bisogno di rivedere il contatto al Var. Quando siamo al tramonto della partita, però, ci pensa Raspadori e il Napoli va in delirio.