Juventus-Napoli 1-0, tre ko di fila per gli azzurri: l'ultima volta nel 2016

Un record, ma in negativo, per Walter Mazzarri. Come riportato da Opta Italia, infatti, dopo il ko contro la Juventus il Napoli ha perso tre partite di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dall'ottobre 2016, con Maurizio Sarri alla guida in quel caso. Prima della Juventus, c'erano state Real Madrid in Champions e Inter in Serie A. Alternanza con le coppe europee anche in quella occasione: nel 2016/17 gli azzurri erano usciti sconfitti dalle gare con Atalanta e Roma in campionato prima del ko contro il Besiktas in Champions.

