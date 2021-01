Una rete di Ronaldo e nel finale una di Morata bastano alla Juventus di Andrea Pirlo per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana ai danni del Napoli di Gattuso. Dopo un primo tempo molto bloccato dove la migliore occasione era capitata al Napoli, i bianconeri sbloccano la gara nella ripresa al 64' con CR7 che sfrutta al meglio una palla vagante in area. Il Napoli prova a rientrare in gara ma l'errore dal dischetto di Insigne al 79' spegne le speranze partenopee, prima del raddoppio in pieno recupero di Morata che regala il trofeo alla Juve, che lo vince per la nona volta, mentre è il primo trofeo per Pirlo.

La storia delle finali tra le due squadre vedeva dominare il Napoli. Nei tre precedenti in Supercoppa, gli azzurri avevano vinto nel 1990 (5-1 al San Paolo) e nel 2014 (6-5 a Doha dopo i calci di rigore), mentre la Juve aveva prevalso nel 2012 (4-2 ai supplementari, a Pechino). Due le sfide in Coppa, entrambe vinte dal Napoli all'Olimpico: il 20 maggio 2012 finì 2-0, lo scorso 17 giugno la festa azzurra arrivò dopo lo 0-0 ai supplementari e i successivi rigori.

LA PARTITA IN DIRETTA

Non c'è nebbia a Reggio Emilia, anche se il campo non è in condizioni ottimali. Fuochi d'artificio prima del fischio d'inizio; batte il Napoli in completo interamente azzurro, casacca tradizionale bianconera per la Juve. Si cambia il pallone, troppo gonfio. La Juve prova a spingere soprattutto con le ali, gli azzurri appaiono compatti dietro. All'8' prova anche Arthur da fuori, ma il tiro è alto. Juve in pressing avanzato per cercare di non far ripartire il Napoli. Una strategia che nei primi minuti sembra efficace; gli azzurri non riescono ad affacciarsi nella metà campo bianconera. Al 5' Manolas prova di testa da angolo ma non trova la porta. Risponde CR7 dalla distanza, tiro deviato. All'11 Ospina salva su Danilo ma è fuorigioco. Il possesso palla è ampiamente juventino ma il Napoli prova a pungere con qualche veloce ripartenza. Buon calcio di punizione per gli azzurri al 18' per un fallaccio su Mario Rui di Kulusevski. Batte Insigne ma Szczesny blocca. Al 21' contrasto tra i portiere polacco e Danilo, Petagna non riesce ad approfittarne. Al 25' Koulibaly recupera su CR7 che era pronto a sgusciare in area. Al 28' un super intervento di Szczesny nega il gol di testa a Lozano. Al 39' il destro di CR7 che sfiora il sette di Ospina. Non c'è recupero e il primo tempo termina a reti inviolate.

Nella ripresa c'è subito Bernardeschi per Chiesa. Ed è proprio lui ad andare vicinissimo al vantaggio, salva tutto Ospina. Il Napoli risponde con Demme che non riesce per un pelo ad andare alla conclusione in un'area affollata. Al 54' CR7 scavalca Ospina, scontro tra i due e medici in campo. Ancora il portoghese riprova dalla grande distanza, ma il portiere colombiano c'è. Al 63' Manolas sfiora un incredibile autogol su cross in area. E subito dopo, dal corner susseguente, CR7 segna da rapace in area di rigore.

Gattuso allora si sbilancia: fuori Bakayoko e dentro Elmas. Ma il pallino è sempre della Juve; Kulusesvki ha una grande chance. Il Napoli non riesce proprio a venire fuori. Arriva il momento di Mertens, fuori Petagna. Dries va a terra per un fallo di McKennie al 77': Valeri si rivolge al Var e indica il rigore. All'88' Insigne calcia dal dischetto ma tira incredibilmente fuori, alla sinistra di Szczesny. Entrano Morata e Rabiot tra i bianconeri. Dentro per il Napoli Politano e Llorente. Fuori Rui e Demme. Cinque i minuti di recupero concessi. Gli azzurri provano ad attaccare, la Juve regge. Szczesny compie un miracolo su una deviazione. E sullo sbilanciamento Morata segna il 2-0. La Supercoppa alla Juve.

JUVENTUS (4-4-2)

1 Szczesny; 19 Bonucci, 16 Cuadrado, 3 Chiellini, 13 Danilo; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 5 Arthur, 14 McKennie; 7 Ronaldo, 44 Kulusevski.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 77 Buffon, 8 Ramsey, 9 Morata, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli, 56 Ranocchia. All. Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 4 Demme, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 37 Petagna.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 7 Elmas, 14 Mertens, 18 Llorente, 19 Maksimovic, 21 Politano, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma.

