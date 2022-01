Juventus-Napoli sempre più a rischio: l'Asl mette gli azzurri in quarantena

E adesso cosa farà il Napoli? A conclusione dell’indagine epidemiologica, l'Asl Napoli 1 ha confermato la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, «e per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento. Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della circolare del ministero della Salute numero 60136 del 30.12.2021».

Tradotto, vuol dire che da oggi sono in quarantena tutti i calciatori del Napoli non sottoposti a dose booster o con seconda dose da più di 120 giorni. Stando così le cose, cosa farà adesso il Napoli? Partirà o no questo pomeriggio per Torino, dove domani è in programma il match con la Juventus.