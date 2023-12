Juventus-Napoli, Allegri sfida Mazzarri: «Ma sarà un piacere ritrovarlo»

«Domani avremo un altro scontro diretto. Sarà difficile e complicata: fino al secondo gol dell’Inter, il Napoli era in partita con buone occasioni. E in trasferta ha fatto 17 punti. Nelle ultime sette contro di loro abbiamo vinto solo una volta, anche questa è una cosa che vogliamo cambiare».

Così Max Allegri, che insieme con la Juventus aspetta il Napoli di Walter Mazzarri a Torino: «Non so come Walter abbia preparato la partita. Sarà un piacere ritrovarlo dopo tanti anni. È una partita tra due squadre di vertice. Rivincite? Tutte le annate sono diverse, l’anno scorso prendemmo una brutta batosta a Napoli. Loro viaggiavano su prestazioni importanti e restano una squadra forte. Noi siamo un gruppo di valore, ogni giorno cerchiamo di migliorarci e soprattutto battere l’avversario».

«Vlahovic sta bene come stanno bene tutti. Chiesa sta crescendo, per confermarsi deve migliorare e vuole farlo. Domani deciderò tra Danilo e Alex Sandro. Potrei spezzare la partita di entrambi. Ma se Danilo gioca, gioca in difesa, senza stravolgimenti. Tutti stanno bene, siamo in una buona condizione fisica e mentale» ha spiegato Allegri in conferenza «C’è euforia,ma noi dobbiamo aver chiari i nostri obiettivi. Dobbiamo entrare nei primi quattro e crescere come squadra ogi giorno. Facciamo un passo alla volta. Le squadre al vertice devono saper convivere con la pressione. Domani non finisce la stagione, è ancora lunga.

Per questo dobbiamo avere chiari gli obiettivi davanti a noi e mantenere l’equilibrio che abbiamo».