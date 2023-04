Immagini che hanno impiegato pochissimo a diventare virali. Una sorta di «acchiapparello»: Luciano Spalletti con la mano tesa verso Massimiliano Allegri che abbandona il campo a testa bassa incurante del gesto del collega. Questione di pochi secondi, non di più, ma sufficienti per fare subito clamore. Questo l'ultimo frame della telenovela mediatica che oramai da anni coinvolge due tra gli allenatori che fanno più parlare di sé: Spalletti e Allegri. L'ultimo episodio risale allo scorso gennaio, ovvero alla fine della sfida del Maradona che vide il Napoli uscire vincitore con un nettissimo 5-1 sulla Juventus. «Mi dava fastidio che se ne andasse senza salutarmi», spiegò poi Spalletti. «Per me in quel momento c'eravamo io e lui che dovevamo salutarci come ho sempre fatto, anche quando ho perso. Poi capisco che come io avessi questo nella testa, lui potesse avere altro. Ne è venuta fuori una scena particolare, che comunque quando c'è di mezzo uno "buffo" ce la possiamo anche aspettare», ennesima frecciatina da parte dell'allenatore del Napoli già al centro di un botta e risposta nelle conferenze stampa di vigilia alla gara.



Sì, perché prima della sfida i due allenatori si erano pizzicati a distanza. «Spalletti è il più bravo a insegnare» la carezza di Allegri, seguita dallo schiaffetto. «È talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l'anno scorso». E Spalletti non impiegò troppo tempo a replicare. «Allegri si camuffa, ma devono vincere scudetto e Champions. Il quarto posto alla Juventus non può mai andar bene», aveva aggiunto l'allenatore del Napoli aspettando la sfida dell'indomani al Maradona. Insomma, un bel botta e riposta che di suo aveva già acceso la vigilia di una gara che sarebbe poi diventata bollente con il pokerissimo servito dagli azzurri. Ma d'altra parte Spalletti e Allegri, da bravi toscani, non si sono mai mandati a dire le cose. Al termine della gara del settembre 2021 (anche quella vinta dal Napoli di Spalletti 2-1 al Maradona) la tensione nel tunnel che porta agli spogliatoi raggiunse le stelle e volarono parole grosse. In conferenza stampa ci pensò Spalletti a fare chiarezza. «Allegri dice che faccio casino con gli arbitri? Per una volta che vinco io, si lamenta». Da quel momento nessuna comunicazione più tra i due, anche perché in occasione della gara di ritorno Spalletti era positivo al Covid ed era rimasto a Napoli senza seguire la squadra Torino.

Prima ancora di questi episodi, c'era già stato un duetto a distanza, quando Allegri era sulla panchina della Juve e Spalletti su quella della Roma nella stagione 2016-2017. «Luciano è bravo ma è un po' attore», aveva detto Allegri. «E so anche cantare - aveva replicato Luciano - Massimiliano è un livornese astuto». Poi, però la cosa era finita lì, anche con qualche sorriso. Fino alle ultime vicende di Napoli-Juve 2021 e 2023. Oggi chissà come andrà.



Era finita bene per Spalletti nel 1987 quando era al centro della mediana dello Spezia che andò a vincere per 1-0 a Livorno nell'unico precedente tra i due da calciatori. Era il campionato di serie C1 che poi si concluse con lo Spezia nei piani alti della classifica e il Livorno salvo solo a fine stagione. Per Allegri si trattava dell'anticamera del grande salto verso la serie A, mentre per Spalletti era l'ultimo step prima dall'apprendistato da allenatore che avrebbe avuto poi a Empoli. Ecco perché non si sono mai più ritrovati l'uno contro l'altro in campo da calciatori, mentre da allenatori sarà la quindicesima volta sulle panchine opposte.