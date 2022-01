Juventus-Napoli, arbitra Sozza: è il primo big match a 34 anni

Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno l'aribitro del big match tra Juventus e Napoli in scena giovedì 6 gennaio alle 20.45. Al var invece ci sarà l'esperto Irrati.

Il giovane fischietto milanese, 34 anni, è alla sua terza stagione in serie A.

Conta un precedente per parte alla direzione delle due compagini, entrambe in questa stagione ed entrambe contro la Fiorentina, nello specifico Fiorentina-Napoli terminata con la vittoria dei partenopei per 2-1 e Juventus-Fiorentina conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0.

Sarà Chiffi l'arbitro di Milan-Roma, sfida valida sempre per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A in programma a San Siro alle 18.30, al var Aureliano.