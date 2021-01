«Il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato oggi le motivazioni della sentenza dello scorso 22 dicembre, relative al ricorso presentato dalla SSC Napoli, in riferimento alla gara Juventus-Napoli. Le motivazioni della decisione reintegrano pienamente la dignità e l'immagine della SSC Napoli, con accoglimento dei tre motivi proposti dalla Società, assistita dagli avvocati Enrico Lubrano e Mattia Grassani».

Lo afferma il Napoli in una nota commentando le motivazioni della sentenza del Coni che ha restituito il punto di penalizzazione tolto agli azzurri e ordinato che Juventus-Napoli si deve giocare, eliminando il 3-0 a tavolino. «Il Collegio di Garanzia - spiega il Napoli - in particolare, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha riconosciuto che la preclusione alla trasferta si era già verificata con l'emanazione dei tre provvedimenti di sabato 3 ottobre 2020, di isolamento domiciliare dell'intero gruppo-squadra, che imponevano non solo l'obbligo di dimora, ma anche il divieto di trasferimenti e di viaggi, come previsto dalla normativa vigente. Di conseguenza, la decisione in questione ha confermato che il Napoli ha agito in piena buona fede e nel rispetto nella normativa emergenziale e dello stesso Protocollo FIGC (costituito, allora, da un mero rinvio alla Circolare del Ministero della Salute 18 giugno 2020), in quanto - laddove fosse partita con il volo del sabato sera - la stessa avrebbe violato i provvedimenti dell'Autorità Sanitaria e avrebbe posto in essere un illecito penale, ai sensi dell'art. 650 c.p. La SSC Napoli ringrazia gli avvocati Enrico Lubrano e Mattia Grassani, che hanno fatto valere le giuste ragioni della Società e ottenuto il pieno accoglimento delle stesse, con piena reintegrazione non solo degli interessi sportivi, ma anche della propria dignità e immagine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA