«Pirlo dovrebbe fare l'allenatore e basta, lasciando ai suoi rappresentanti societari certe risposte interpretative». Così Aurelio De Laurentiis ha commentato le parole dell'allenatore della Juventus sull'ultima sentenza che riguarda la mancata sfida dello scorso ottobre. «C'è stata una sentenza dello Stato e tu anteponi una legge dello sport rischiando il penale? Mi sembra una follia. Pirlo di mestiere non fa l'avvocato e magari non conosce certe procedure, ma non lo deve sapere. Io non voglio dargli del 'Pirla', ma pensasse a fare l'allenatore. Voleva prendere una posizione nei confronti della propria società».

«Dopo la sentenza ho ricevuto chiamate di grande solidarietà. Qui non si tratta di vincere o perdere, bensì ribaltare una decisione che era stata presa in maniera sbagliata dalla FIGC. Mi ha chiamato Mario Draghi che si è compiaciuto per quanto successo, in pieno spirito della giustizia», ha concluso De Laurentiis nell'intervista a Radio Capital.

