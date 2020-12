Arriva anche attraverso Twitter arriva il commento di Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli oggi a roma per il ricorso presentato e vinto al CONI contro la Juventus. «Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole» ha scritto De Laurentiis, che già dopo il primo verdetto della giustizia sportiva aveva scritto ai tifosi tutta la sua rabbia.

Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 22, 2020

