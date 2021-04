Napoli, Demme torna in gruppo: è l'azzurro che dà equilibrio

Demme ha svolto l'intero allenamento in gruppo stamattina a Castel Volturno. Il centrocampista tedesco è da considerare ormai recuperato e quindi disponinibile per la trasferta di mercoledì pomeriggio a Torino contro la Juventus.

UOMO CHIAVE

L'ex regista del Lipsia è l'uomo che dà equilibrio alla squadra, fondamentale per la protezione alla linea a quattro di difesa e quindi per il suo contributo in fase di non possesso. Demme ha...

