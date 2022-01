Juventus-Napoli, l'Asl di Torino: «I tre azzurri restano in quarantena»

«Se c'è un provvedimento, va rispettato. Quindi i tre giocatori che l'Asl di competenza ha messo in quarantena (Zielinski, Rrhamani e Lobotka, ndr) perché hanno avuto contatti con soggetti positivi al Covid, non essendo in possesso di Super green pass, non possono scendere in campo e devono restare in stato di isolamento per il tempo stabilito». Lo precisa il direttore generale dell'Asl Città di Torino Carlo Picco, raggiunto telefonicamente dall'Ansa.

Zielinski, Rrahmani e Lobotka sono arrivati a Torino con il resto della squadra per la partita in programma questa sera contro la Juventus, ma devono stare in isolamento, per decisione dell'Asl Napoli 2, in quanto sono considerati contatti di positivi senza terza dose.

«Il provvedimento va applicato, ma non siamo gendarmi. Non spetta a noi vigilare sull'applicazione - aggiunge Picco - Se poi qualcuno viola il provvedimento spetta all'autorità competente intervenire».