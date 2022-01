Il Napoli parte per Torino, la squadra azzurra giocherà domani sera con la Juventus con una formazione decimata e quattro azzurri aggregati dalla Primavera come Spedalieri, Idasiak, Costanzo e Vergara. Presenti anche Lorenzo Insigne e anche Eljif Elmas appena rientrato dal covid. Out Fabian Ruiz ancora infortunato.