Juventus-Napoli, Elmas è tornato: c'è il via libera per il ritorno in gruppo

Era risultato positivo al covid in Macedonia il 30 dicembre, mentre si apprestava a fare ritorno in Italia, ma la quarantena di Eljif Elmas potrebbe concludersi a breve. Il centrocampista macedone è già a Napoli e potrà finalmente aggregarsi al gruppo di Luciano Spalletti che lo ritroverà in vista del match contro la Sampdoria.

📌 Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia. pic.twitter.com/CMb76SkrFK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 5, 2022

Questa mattina per tutto il gruppo azzurro tamponi di controllo viste le tante positività fatte registrare ieri: Spalletti, Mario Rui e Malcuit (che però non aveva mai incontrato i compagni).