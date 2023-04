Napoli corsaro a Torino con la Juve: lo scatto negli spogliatoi dello Stadium

Una vittoria quasi decisiva per lo scudetto quella del Napoli in casa della Juventus, un successo che porta la squadra di Spalletti a un passo dal terzo tricolore. Al fischio finale gli azzurri hanno fatto festa nello spogliatoio dello Stadium, portando a casa anche la più classica delle foto ricordo, una di quelle che fanno la storia, prima di tornare a casa a Napoli. In rete è diventato anche virale un video girato subito dopo il fischio finale con gli azzurri a fare festa: «La capolista se ne va». Immagini destinate a restare negli occhi dei tifosi a lungo.