Mario Rui positivo, è focolaio Covid: altri tre contagiati nel gruppo squadra

Non solo Kevin Malcuit. Come informato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, in seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al Konami Center al gruppo squadra è emersa la positività al covid anche di Mario Rui, terzino azzurro che avrebbe saltato in ogni caso la sfida con la Juventus di giovedì perché squalificato. Tra i componenti del gruppo positivo anche Valerio Boffelli (portiere della formazione Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere.

In mattinata, il club azzurro aveva già ravvisato la positività al covid di Malcuit, che però era stato già posto in isolamento preventivo senza mai incontrare il gruppo squadra dopo la sosta natalizia. Già positivi al Covid erano risultati Victor Osimhen, Hirving Lozano e Eljif Elmas durante la sosta. Il Napoli ha precisato che i positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo.