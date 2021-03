Juventus-Napoli, Fonseca insiste: «La Roma ha fatto la cosa giusta»

Non si arrende Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese, dopo la sconfitta contro il Parma in campionato dei suoi, ha difeso ai microfoni di Sky Sport la scelta della Roma di contestare alla Lega Serie A il rinvio di Juventus-Napoli al prossimo 7 aprile.

«Penso che la società abbia fatto ciò che doveva fare. Dobbiamo seguire il regolamento» ha commentato il portoghese che già ieri in conferenza stampa aveva chiesto i motivi del rinvio. Roma e Napoli si affronteranno la prossima domenica, tre giorni dopo la trasferta dei giallorossi in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk in europa League.

