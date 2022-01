Ghoulam titolare un anno dopo: «Dobbiamo essere orgogliosi»

L'ultima volta da titolare in campionato era stata quasi un anno fa, contro il Bologna, e nemmeno tanto fortunata. È andata meglio questa volta a Faouzi Ghoulam, in campo tutto il match contro la Juventus: «Prestazione di grande qualità e risultato di cui essere orgogliosi» ha scritto l'algerino, lanciato dal primo minuto stasera contro la Juventus vista l'assenza di Mario Rui. L'algerino ha celebrato la sua prestazione via social, con i complimenti di tanti tifosi del Napoli.