Il Mattino Football Team live ore 13: tra i tifosi per Juventus-Napoli

Un lunedì tutto da vivere insieme a Il Mattino Football Team. Il format del Mattino, scritto con Lello Marangio, arriva oggi al Vomero, in via Luca Giordano, tra i balconi in festa e in attesa dello scudetto.

Tra i tifosi azzurri, la giornalista Claudia Mercurio racconterà le ore successive a Juventus-Napoli e aprirà la settimana che porta al derby con la Salernitana. Insieme a Claudia Mercurio, il cuore azzurro del cantante Luca Sepe, per analizzare il finale della stagione. L’appuntamento con i tifosi live e in rete è alle ore 13 sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.