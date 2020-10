Juve-Napoli, una partita che non sarà mai come le altre. Il Mattino racconta la vigilia della super sfida di Torino con un inserto omaggio per i nostri lettori, allegato al quotidiano che acquisteranno domenica 4 ottobre in edicola. Sedici pagine tutte da sfogliare, raccontando i duelli in campo, tra il cinque volte Pallone d’oro Cristiano Ronaldo e il giovane talento Osimhen, e in panchina, tra due amici fraterni come Gattuso e Pirlo, uniti dalle vittorie nel Milan e nella Nazionale campione del mondo. E poi il confronto delle due squadre e delle due società, l’attesa dei napoletani che vivono a Torino, l’intervista all’ex presidente azzurro Ferlaino e il ritratto di due ex, Higuain e Sarri. Appuntamento in edicola domenica 4 con l’inserto Juventus-Napoli. Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA