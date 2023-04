Testa, cuore e gambe sull'obiettivo scudetto, il Napoli vuole ripartire alla grande in campionato contro la Juventus dopo la delusione in Champions League contro il Milan con l'eliminazione ai quarti di finale. Una partita già di per sé da sempre molto attesa, ancora di più in questo momento in cui gli azzurri di Spalletti vanno a caccia dei punti che mancano ancora per centrare aritmeticamente il tricolore.

Lo stato d'animo della squadra è questo, c'è voglia di rialzare subito la testa e di confermare una delle caratteristiche del Napoli di quest'anno e cioè quella di essere riuscito sempre a ripartire nel modo migliore. «Dopo l'eliminazione dalla Champions lo spogliatoio ha reagito bene, una delle nostre qualità di quest'anno è resettare subito sia nei momenti di euforia che di delusione. Dispiace non aver potuto proseguire in quel cammino, ma c'è grande entusiasmo e voglia di riprendersi subito nel migliore dei modi», ha spiegato a Radio Kiss Kiss Giacomo Raspadori che partirà dalla panchina nel match di stasera contro la Juve pronto a essere lanciato a partita in corso.



In attacco tocca a Osimhen e Kvaratskhelia: il nigeriano è riuscito a trovare il gol contro il Milan a tempo scaduto quando ormai era troppo tardi per poter piazzare la rimonta, il georgiano invece ha fallito un calcio di rigore a dieci minuti dalla fine facendosi ipnotizzare da Maignan. «Osimhen? È un grandissimo giocatore e una bravissima persona. Il dispiacere di Kvara? Ha dimostrato, come ognuno di noi, sempre di volersi superare e andare oltre i propri limiti. L'entusiasmo da parte sua c'è come da parte di tutti. Non vediamo l'ora di scendere di nuovo in campo», ha detto Jack parlando dei due compagni di attacco.

Grande attesa per i due attaccanti azzurri che vanno a caccia del gol, Victor in campionato le ultime reti le ha segnate proprio a Torino nell'ultimo match prima della sosta stravinto dal Napoli per 4-0. E nella stessa partita contro i granata arrivò anche l'ultima rete di Kvaratskhelia su calcio rigore e il georgiano punterà al riscatto contro la Juventus dopo la grande delusione delle due partite di Champions in cui non è riuscito a lasciare il segno, a cominciare dall'occasione da rete mancata dopo appena un minuto del match di andata. Il georgiano che al suo primo anno a Napoli è diventato già un idolo per le sue magie regalate in campo e gol spettacolari a cominciare da quello segnato contro l'Atalanta.

«C'è un culto per Maradona, mi ci sto abituando lentamente perché venir accostato ad un calciatore della sua grandezza è meraviglioso. Napoli vive per il calcio, gioco in uno dei migliori campionati del mondo. A volte sulle mie spalle c'è tanto peso, ma non conta, perché poi quando vado in campo si gioca undici contro undici e tutta la pressione svanisce», disse l'attaccante georgiano in uno speciale dell'Uefa dedicato alla Champions League. Indisponibile Simeone, che ha svolto lavoro personalizzato in campo e tornerà per il derby con la Salernitana: venerdì sera ha assistito a Cercola alla partita di calcio a 5 vinta dal Napoli Futsal per 6-2 sul Pescara.



Spalletti cambierà quattro pedine rispetto al match contro il Milan di martedì scorso al Maradona: tornano Kim e Anguissa dalla squalifica, in difesa da terzino sinistro c'è Olivera (indisponibile Mario Rui) e in attacco a destra giocherà Lozano (indisponibile Politano). Rrahmani ha recuperato dall'infortunio accusato contro i rossoneri e ieri ha svolto l'intera seduta in gruppo a Castel Volturno: inserito nella lista dei convocati è partito con la squadra per Torino ma dovrebbe iniziare dalla panchina. Favorito per una maglia da titolare è Juan Jesus che giocherà in coppia con Kim. Spazio a Olivera sulla sinistra, il difensore uruguaiano che adesso sarà chiamato a giocare più partite di fila per l'indisponibilità di Mario Rui e che garantisce nello stesso tempo sia copertura che spinta. Linea a quattro che vedrà da terzino destro Di Lorenzo, un punto fermo, il capitano che è stato sempre schierato titolare da Spalletti in tutte le partite di campionato e di Champions League e che ha segnato finora quattro reti.



Il rientro del difensore sudcoreano è importantissimo per gli azzurri, la sua presenza assicura fisicità nel cuore dell'area di rigore, velocità nei recuperi difensivi e grande sicurezza nel gioco aereo. Fondamentale anche il ritorno di Anguissa a centrocampo per la sua straordinaria capacità nel recupero palla e il suo contributo prezioso nella fase di non possesso: il camerunense è decisivo per l'equilibrio della squadra azzurra e per far mantenere sempre la giusta compattezza tra i reparti. Confermati Lobotka e Zielinski, contro la Juve sarà confermato il centrocampo tipo, quello che assicura qualità e quantità e proprio nel reparto centrale ci saranno duelli chiave con Rabiot e Locatelli. Il Napoli reduce da ben sette vittorie consecutive in trasferta in campionato proverà a migliorarsi ulteriormente piazzando l'ottavo colpo esterno di fila.