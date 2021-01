Gattuso ha rinunciato all'allenamento di rifinitura. Il motivo è semplice: a Parma, allo stadio Tardini, faceva troppo freddo e il terreno era ghiacciato. Dunque, troppi rischi per muscolatura ma anche di scivoloni. Meglio cancellare la seduta.

Le condizioni climatiche costringono il Napoli a fare delle scelte importanti in termini di riscaldamento e di avvicinamento alla partita: quindi anche gli esercizi in campo saranno più intensi e particolari rispetto al solito. Ieri sera a Reggio Emilia il termometro all'ora di inizio della gara era a -2 gradi. E con un fitta nebbia. Oggi, almeno fino al pomeriggio, la nebbia non c'era. E la temperatura è leggermente salita, oscillando tra 1 e 2 gradi in ogni caso.

Petagna ha pienamente recuperato mentre la caviglia di Mertens è ancora non al massimo e quindi il belga partirà dalla panchina. Tutte le scelte sono state fatte da tempo, con Demme e Bakayoko nel mezzo del centrocampo.

