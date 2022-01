Juventus-Napoli, azzurri tutti eroici: Di Lorenzo perfetto, quanto corre Demme

Altro che partita fantasma. Juventus-Napoli è stata una partita bella, divertente e giocata su livelli di intensità altissimi. Paura Covid, assenze, squalifiche e infortuni passano rapidamente in secondo piano, soprattutto per quello che ha fatto vedere Spalletti, che da casa ha telecomandato un Napoli spregiudicato e dalla personalità spiccatissima. Spunti fondamentali in ordine sparso: Spalletti ritrova un giocatore preziosissimo come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati