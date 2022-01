Titolare contro la Juventus stasera e protagonista per larga parte del match. Esulta Matteo Politano, l'esterno azzurro tra i pochi rimasti della squadra in dotazione a Luciano Spalletti per la trasferta di Torino. «Duri, intensi, senza paura né alibi. Noi siamo questi. Su ogni campo» ha esultato l'esterno azzurro a fine partita con i tifosi dai suoi account social.