Napoli, c'è un positivo nello staff ma la squadra è ancora negativa

Un nuovo caso di positività al covid in casa Napoli, ma ad essere stato colpito non è un calciatore o un membro dello staff tecnico di Gennaro Gattuso. Come informato dal club attraverso i canali ufficiali, infatti, in seguito alla positività di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli Figc, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi. Sospiro di sollievo per la squadra che sarà in campo stasera contro la Juventus.

