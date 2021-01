Napoli contro Juve. Juve contro Napoli. Questa resta sempre la sfida più sentita per il popolo azzurro che suprattutto quando c'è in palio una coppa, ha ancora più fame di vittoria. Ecco perché i precedenti tra le due squadre che domani sera a Reggio Emilia si contenderanno la Supercoppa italiana 2020 (seppur si giochi nel 2021) non sono mai banali.

Per quanto riguarda la Supercoppa si tratta della quarta sfida tra le due squadre. Il Napoli è in vantaggio 2-1 essendosi aggiudicata le edizioni del 1990 e quella del 2014. Ai bianconeri, invece, è andata l'edizione del 2012 che si giocò a Pechino e che tutti ricordano per l'abitraggio molto discusso da parte di Mazzoleni. Il direttore di gara, infatti, espulse Pandev tra non poche polemiche, tanto è vero che il Napoli decise di non presentarsi alla premiazione. Decisamente più piacevoli per gli azzurri gli altri due precedenti. Nel 1990 (quando il Napoli si presentava da campione d'Italia) fu una vittoria facile per la squadra di Bigon che si impose 5-1 grazie al poker realizzato da Silenzi. Nel 2014, invece, la finale si giocò a Doha e il protagonista della serata fu un portiere brasiliano destinato poi a uscire dai rarad del Napoli proprio come accaduto per Silenzi: Rafael. Dopo il 2-2 maturato tra tempi regolamentari e supplementari (due doppitte per Higuain e Tevez), la coppa fu assengata ai rigori, dove decisive furono proprio le parate dei Rafael.

Anche in Coppa Italia ci sono precedenti illustri tra le due squadre. Da ultimo quello di giugno 2020, quando il Napoli (ancora una volta ai rigori, con Meret protagonista) ebbe la meglio sulla Juventus. Prima ancora gli azzurri avevano conquistato contro i bianconeri il titolo 2012 vincendo 2-0 grazie alle reti di Cavani e Hamsik. Storico, poi, il successo del Napoli al San Paolo nell'edizione di coppa Italia 2006-07, un successo arrivato ai calci di rigore dopo un sudatissimo 3-3 con tanto di gol in rovesciata di Paolo Cannavaro.

Ultimo aggiornamento: 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA