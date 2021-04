Napoli, assalto alla Juventus: a Torino dentro Demme e Lozano

Si fa fatica a credere che Gattuso possa non essere l'architetto giusto di un progetto di lungo respiro. Perché davvero l'uomo e l'allenatore meritano di continuare a sedere sulla panchina del Napoli, anche per il modo con cui i due (l'uomo e l'allenatore) sono usciti dalla serie infernale degli infortuni a catena. In realtà, il primo che fa fatica a crederlo è proprio Gattuso, convinto a lungo (ma non adesso) di restare qui per continuare il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati