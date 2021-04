Juve-Napoli è Chiesa vs Insigne: l'allievo sfida il maestro in nazionale

Il 15 gennaio 2014, mentre Lorenzo Insigne segnava il suo primo gol con la maglia del Napoli, in coppa Italia contro l'Atalanta, Federico Chiesa probabilmente era alle prese con i compiti a casa. Ripetizioni di matematica, oppure storia: tutto da svolgere in tempo tra un allenamento l'altro con la Primavera della Fiorentina. La qualità, però, si è vista fin da subito. Motivo per il quale la Viola l'ha portato in prima squadra dopo appena un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati