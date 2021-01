Continuano le defezioni in casa Juventus, in vista del match di domani sera a Reggio Emilia contro il Napoli per la supercoppa italiana. Andrea Pirlo perde anche Merih Demiral, il difensore turco che poteva essere titolare nel big match del Mapei Stadium e che invece non figura nei convocati bianconeri diramati dal club attraverso i canali ufficiali. Ancora fuori restano anche i tre positivi al covid delle ultime settimane Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, assenti annunciati.

