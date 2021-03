Juventus-Napoli mercoledì 17 marzo alle ore 18.45: adesso è ufficiale

È ufficiale: Juventus-Napoli, gara non disputata il 4 ottobre perché la Asl di Napoli aveva vietato lo spostamento degli azzurri, sarà recuperata mercoledì 17 marzo alle ore 18.45. Il club di De Laurentiis aveva chiesto alla Lega Serie A di valutare un'altra data per evitare che la squadra di Gattuso giocasse fuori casa contro Milan, Juve e Roma in una settimana, dal 14 al 21 marzo, ma non sono state fatte ulteriori valutazioni.

