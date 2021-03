Juventus-Napoli si giocherà il 7 aprile alle 18.45. La Lega, accogliendo la richiesta delle due squadre, ha spostato la partita, in programma mercoledi prossimo, 17 marzo, che già a sua volta era stata rinviata dopo che il 4 ottobre la squadra azzurra non aveva potuto effettuare la trasferta di Torino per disposizione dell'Asl a causa del Covid.

